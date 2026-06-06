「ドジャース−エンゼルス」（５日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が三回の第２打席でＡＢＳチャレンジによって見逃し三振に倒れた。元同僚のデトマーズと引き続き対戦。初球のアウトローを見極め、２球目の高めフォーシームは豪快に空振りした。３球目のフォーシームは見送り、カウント１−２と追い込まれた。４球目の外角スライダーには手を出さず平行カウントに。５球目の低めチェンジアップも見極めてフルカ