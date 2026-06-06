大手アウトドア用品メーカー「モンベル」（本社、大阪市西区）が約40年前に販売を始めた山歩き用の折りたたみ傘。今では超軽量コンパクトモデルや晴雨兼用の日傘など、全17種に拡大し、街なかでも愛用する人が増えています。そんな中、傘の先端についている便利機能に気付いていない人がいるようで、ネット上では「切ってしまった」「知らなかった」の声がーー。【写真】傘の先端にあるループ（アップ写真）「秀逸」「持ちやすい