「結婚資金」や「お祝い」は、単なるお金の問題ではなく、夫婦それぞれの考え方の違いが見えてくるものなのかもしれません。ご祝儀、援助金、奨学金、親からの支援……。お金の話は表立って本音を言いにくいものではないでしょうか。エピソード1：＜ご祝儀5万円に衝撃＞「常識外れよね？」叔父一家4人で？見えない家庭事情息子リクヤ（仮名）の結婚式を終えた母・カヨコ（仮名）さんは、義弟一家のご祝儀額を知って驚きました。大