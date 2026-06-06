生活道路における法定速度が「30km／h」に引き下げ道路交通法は定期的に改正されるため、運転免許取得時には存在しなかった新ルールが追加され、知らないうちに交通違反になってしまうケースがあります。近年の代表例が、学校周辺や狭い住宅街などの、いわゆる「生活道路」に関する速度規制の強化です。【画像ギャラリー】「えっ…！」これが「30キロ制限」になる道路です！ 画像で確認する（13枚）例えば、2011年から「ゾー