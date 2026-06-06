私（シオリ）は、夫のアラタと2人の子ども（中学生と小学生）を育てています。夫とは出会うタイミングが少しずれてしまったため、結果的には不倫を経ての結婚となってしまいました。でも結婚して15年、周りが羨ましがるほどの仲の良さです。私たちの結婚は少し事情が特殊なので周りからあまり祝福はされませんでしたが、家族4人で過ごす時間が何よりの宝物でした。そんなある日、ほとんど会うことがなかった義母が倒れたというので