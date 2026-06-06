老朽化により建て替えられたボートレース児島の新たな選手宿舎が完成し、記念式典が開かれました。 【写真をみる】新しい選手宿舎の中は… 式典には倉敷市の伊東市長や現役のボートレーサーらが出席しました。宿舎はレース場に隣接した場所で2023年から建設が始まり今年4月に完成しました。サウナ付きの浴室やトレーニングルームなどが設けられたほか、防災備蓄倉庫もあり、災