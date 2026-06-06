バスケットボール、香川ファイブアローズの新しいヘッドコーチに東島奨氏の就任が決まりました。 【写真を見る】【バスケ】香川ファイブアローズ新HCに東島奨氏が就任。籔内前HCはアソシエイトHCとして海外で指導法を学ぶ新体制へ 東島氏は埼玉県出身の41歳。昨シーズンまでB1リーグ・茨城ロボッツのアシスタントコーチを務めていました。これまでも多くのB1、B2のチームでコ&#