実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。第2話しょっちゅう遊びに来る母【編集部コメント】仕事人間だった夫が退職を機に家にいるようになって、夫婦関係が上手くいかなくなる……なんて話は