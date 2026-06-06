利用者の多いクレジットカードや決済サービスを名乗る詐欺が相次いでいます。送られてきたメールのメッセージが身近な決済に係る内容であること、またメールに記載されたURLなどからすぐに決済確認画面が開くなど、実に巧妙な手口です。 【写真を見る】「アレのことかも…」思い込みが罠にアプリの決済画面へ直接つながる詐欺メール被害が急増お金の請求には要注意！（山形） 警察によ