ショットメーカーとして知られ、ツアー通算5勝を挙げている川〓春花。ドローヒッターである彼女のスイングを、女子プロの中村香織が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】ダウンで振り遅らせてジャンプしてリリースする川〓のドライバースイング◇◇◇飛距離と方向性を両立させているスイングだと思います。特徴的なのは、インパクト付近のジャンプアップと、ヘッドを遅らせて振るダウンス