＜全米女子オープン2日目◇5日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦い。その第2ラウンドが終了した。【写真】今となっては貴重？渋野日向子の高校生時代日本勢は23人出場。今大会と好相性の渋野日向子は3バーディ・3ボギーの「71」をマークし、トータル3アンダー・3位タイの好位置で決勝進出を果たした。「68」をマークした神谷そらはトータル2アンダー・9位タイ。畑岡奈紗