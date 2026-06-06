奄美地方では大雨となっているところがあり、喜界町にはレベル4の土砂災害危険警報が発表されています。 奄美付近に停滞している梅雨前線や熱帯低気圧の影響で暖かく湿った空気が流れ込み、奄美地方では非常に激しい雨が降っているところがあります。喜界町では6日午前10時10分までの1時間に59ミリの非常に激しい雨を観測、6日現在、喜界町にレベル4の土砂災害危険警報が発表されていて避難指示も出されています。奄美地方の北