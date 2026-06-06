＜全米女子オープン2日目◇5日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞渋野日向子は今年も全米で何か起すのではないか。そう期待せざるを得ないラウンドだった。「まずはガマン強くできたと思う」。バーディあり、ピンチもありながら「71」のイーブンパーでまとめ、トータル3アンダーの優勝戦線で決勝ラウンドへ駒を進めた。【写真】今となっては貴重？渋野日向子の高校生時代初日に3アンダーをマークして2打