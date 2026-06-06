奈良県の「飛鳥・藤原の宮都」が世界遺産に登録される見通しとなったことを受け、地元から喜びの声が上がっています。 世界文化遺産に登録される見通しとなった明日香村・橿原市・桜井市に広がる「飛鳥・藤原の宮都」。構成する１９の遺跡のうち、飛鳥寺や高松塚古墳など１５の遺跡がある明日香村の村長は… （明日香村森川裕一村長）「未来に向かって我々の地域全体が『世界遺産（登録）が欲しいな』と。頂の先がよ