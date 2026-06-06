7人組グループ・高橋恭平が6日、都内で行われた映画『山口くんはワルくない』公開記念舞台あいさつに共演の高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志、守屋健太郎監督が登壇した。高橋恭平は物語の内容にちなみ、“ひとりじめ”したいものを聞かれ、「いわせようじ（ハートマーク）」と発表した。【写真】舞台あいさつの模様…守屋健太郎監督、高橋ひかる、高橋恭平、岩瀬洋志フリップをみせた高橋恭平に高橋ひかるは「変なハ