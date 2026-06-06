歌手和田アキ子（76）は6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。今月1日に結婚45年の「サファイア婚」を迎えたことを、ともにパーソナリティーを務めるフリーアナウンサー垣花正に祝福されたが、「何っともないです」と、冷めたような様子で反応した。番組冒頭、垣花に「6月1日、アッコさんは45年の結婚記念日を迎えました。おめでとうございます」とお祝いの言葉を伝えら