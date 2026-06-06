エリート建築士の夫と5歳の息子を持ちながら不倫を続ける“シタ妻”が、窮地に陥った愛人から暴力を振るわれる状況で、「もういらないならはっきり言って…」と涙ながらに懇願した。【映像】美月（桜井日奈子）が愛人に投げ飛ばされ、すがりつく衝撃シーン6月5日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪