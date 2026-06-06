メキシコ・モンテレイで事前合宿を行っているサッカー日本代表の久保建英が５日（日本時間６日）、自身のインスタグラムに新規投稿。食事会場で２５歳の誕生日を祝ってもらったシーンを公開した。久保は４日に２５歳の誕生日を迎えていた。一夜明け、「みんなありがとう」とつづり食事会場で祝福してもらった写真を公開。ハッピーバースデーと書かれたプレートを手にテーブルの前に座り、チームメートも笑みを浮かべている。