タレントでバイオリニスト高嶋ちさ子（57）が5日放送の、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）の特別番組「＆高嶋ちさ子のザワつく！音楽会合体3時間SP」に出演。「昔は絶対にやらなかった」カラオケにハマっている話をした。番組冒頭で、高嶋が「最近、昔は絶対にやらなかったカラオケにハマって…」と打ち明けた。MCサバンナ高橋茂雄を筆頭にスタジオは「えー」と驚くようなリアクションでザワついた。さらに