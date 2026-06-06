ウイスキーのCMでおなじみのキャラクターなどを手掛けたイラストレーターの作品展が、愛知県刈谷市で開かれています。尖った鼻に2等身ほどの体が特徴的なキャラクター。サントリー・トリスウイスキーのCMでおなじみの「アンクルトリス」です。会場にはこのキャラクターの生みの親でイラストレーター・柳原良平の作品や資料などおよそ450点が展示されています。