【モデルプレス＝2026/06/06】女優で歌手の網浜直子（57）が6日、自身のInstagramを更新。離婚したことを発表した。【写真】網浜直子の別れたタレント夫◆網浜直子、離婚発表網浜は「私事で大変恐縮ではございますが、この度 離婚いたしました事をご報告させていただきます」と発表。「円満離婚ですので、どうぞご理解のほど よろしくお願い致します」と伝え、「これからの人生も誠実に 一歩一歩大切に歩みを進めてまいりたいと思