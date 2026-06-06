【モデルプレス＝2026/06/06】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する「日向坂46 藤嶌果歩1st写真集」（集英社）より、第5弾先行カットが公開された。【写真】日向坂46四期生、美ボディ輝く姿◆藤嶌果歩、船長姿に“かほりん船長”が降臨したカットが解禁。マリンルックと付け髭でマイアミの海を航海している1枚である。藤嶌は「マリン感がすごくかわいいのと、船との相性が良くてお気に入りの衣装です！なんと髭も付けちゃっ