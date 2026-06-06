【モデルプレス＝2026/06/06】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）の第8話が、5日に放送された。ラストの展開に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】「田鎖ブラザーズ」ラスト1分、変死体で発見された衝撃人物◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官