鹿児島県奄美地方などの大雨で、波が高くなっており、海の交通に乱れが出ています。 6日、欠航となっているのは、 種子島・屋久島航路の▽「フェリーはいびすかす」、 ▽「フェリー屋久島2」です。 また、奄美・沖縄航路の ▼「フェリー波之上」 ▼「クイーンコーラルクロス」、 ▼「クイーンコーラルプラス」は途中で引き返す可能性のある条件付き運航を予定しています