暮らしや事業の悩みを持つ人に、弁護士や税理士など複数の専門職が応じる相談会が福岡市で開かれました。くらし・事業なんでも相談会では、弁護士・税理士・不動産鑑定士など44人が、相続や労働問題、金融トラブルなどの相談に応じました。地域住民や企業・団体が抱える多様な相談内容にワンストップで対応できるよう、専門職の連絡協議会が開催しました。【◼日本公認会計士協会堀山克亮さん】「事業・消費税・物価高など