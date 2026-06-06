◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月６日、東京競馬場ワールズエンド（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ロードカナロア）は、１０時２４分に関西馬としては一番乗りで東京競馬場に到着した。平野厩務員は「スムーズに着いて、道中も落ち着いていました。前走の輸送では飼い葉を食べなかったですが、今回は食べていました」と輸送中の様子を振り返った。前走の京王杯スプリングＣを制して