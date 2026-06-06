◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン第２日（５日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、２打差の３位で出た渋野日向子（サントリー）が３バーディー、３ボギーの７１で回り、通算３アンダー。トップと１打差の３位で決勝ラウンドに進んだ。６８と伸ばした神谷そら（郵船ロジスティクス）が２アンダーとし、４２位から９位に急浮上した。７２の畑岡奈