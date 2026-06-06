◆米大リーグドジャース―エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。今季２度目の完全休養となった翌日、３回２死の第２打席は元同僚の先発左腕デトマーズから見逃し三振に倒れた。フルカウントからの６球目、高めのスライダーをＭＬＢ史上初の女性審判・パウォル球審がボールと判