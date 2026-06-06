さっぱり飲みやすい「キウイ酢」に挑戦 爽やかな酸味を欲する今の時期におすすめなのが、一玉から手軽に購入することができる「キウイ」です。甘酸っぱいキウイは夏にぴったりのフルーツ。スイーツやサラダなどに使うことが多いですが、梅しごとならぬ“キウイしごと”に挑戦するレシピも。そこで今回は、簡単にできる「キウイ酢」の作り方をご紹介！ 梅とはまた違った甘さと酸味を味わえますよ。 工程はたったの3つ！ ※保存容