■これまでのあらすじ買い物ひとつまともにできない夫に妻は手を焼いていた。「ダメ出しされたくないし」とヘソを曲げて反省の色すらない夫。そんな中、妻の帰宅が遅れ、夫に保育園のお迎えと晩御飯を頼むことになる。娘に食べさせてもいいものを事細かに指示する妻だったが…。夫に娘の世話を頼んだことを不安に思いながら帰宅すると、まさかの光景が…。アレルギーのある娘がエビグラタンを食べていたのです…！まだそれほど口に