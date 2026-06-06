アメリカなどで開かれるサッカー・ワールドカップの開幕が来週に迫るなか、イラン代表にアメリカへの入国ビザが発給されたと報道されました。ロイター通信は5日、ホワイトハウス当局者の話として、サッカー・ワールドカップのイラン代表にアメリカに入国するためのビザが発給されたと伝えました。イラン代表のグループステージの試合は、3試合すべてがアメリカ国内で予定されています。ロイター通信によりますと、主催国が交戦状態