ネーションズリーグの女子予選ラウンド2戦目で、女子日本代表（世界ランク5位）はウクライナ（同16位）にセットカウント3ー1（25ー20、16ー25、25ー16、25ー20）で勝利し、開幕から2連勝とした。この試合で解説を務めた元女子日本代表の狩野舞子さん（37）に試合の振り返りと7日（日本時間）に迎えるドイツ戦の見どころを聞いた。TBS新タ悦男アナウンサー：さあ、早速今日のゲームなんですけども、ウクライナ戦。セットカウント3対