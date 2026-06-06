奈良県にある遺跡群「飛鳥・藤原の宮都」について、ユネスコの諮問機関「イコモス」（＝ICOMOS）が世界遺産への登録を勧告しました。「飛鳥・藤原の宮都」には、7世紀のおよそ100年間天皇の宮殿が営まれた「飛鳥宮跡」や「藤原宮跡」を中心に、奈良県明日香村と橿原市、桜井市に位置する19の遺跡が含まれます。2007年に世界遺産候補としてユネスコの暫定リストに記載されましたが、世界的な価値の説明などが課題とされ地元が推薦書