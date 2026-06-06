サッカーワールドカップ開幕まであと5日。日本代表にサポートプレーヤーとして吉田麻也選手が合流しました。メキシコのモンテレイで行われているサッカー日本代表の事前合宿3日目。日本時間6日、アイスランド戦まで帯同していた吉田麻也選手が「サポートプレーヤー」としてチームに再合流しました。サポートプレーヤー・吉田麻也選手（37）「日本のために自分がやれることがまだあるというんだったら、喜んで参加させてもらいたい