お笑いコンビ・ツートライブ（たかのり、周平魂）が、あす7日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜前11：40）に初登場する。【番組カット】”ゴージャスさ”に驚き！大阪駅を訪れた上沼恵美子2008年結成のツートライブは、25年の『THE SECOND 〜漫才トーナメント〜』で優勝し、今春、東京に進出した。一方、9年前には『クギズケ！』の前説を担当していた。今回、本編に初出演を果たす。たか