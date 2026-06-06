奈良県にある​飛鳥​時代の遺跡「​飛鳥・藤原の宮都​」について、ユネスコの諮問機関が世界文化遺産への登録を勧告したと発表しました。来月、正式に世界文化遺産に登録される見通しです。登録の勧告を受け、奈良県と関係自治体でつくる協議会は、けさ会見を開き、今後の意気込みを語りました。奈良県山下真知事「世界遺産登録に向けて、大きく前進したと受け止めている。奈良の魅力を再認識していただけ