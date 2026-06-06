【パシフィックパリセーズ（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】女子ゴルフの今季メジャー第２戦、全米女子オープンは５日、パシフィックパリセーズのリビエラＣＣ（パー７１）で第２ラウンドが行われ、渋野日向子はイーブンパーで通算３アンダーとし、３位をキープした。神谷そらは６８で回って２アンダーで９位、畑岡奈紗は１アンダーの１３位で決勝ラウンドへ進んだ。多くのギャラリーを引き連れた渋野は、粘り強いプレーを続