◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン第2日（2026年6月5日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）昨季日本ツアー年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）は1イーグル、2バーディー、5ボギーの72で回り、通算1オーバーでホールアウトし、決勝ラウンド進出を確実にした。1つ落として迎えた10番では残り74ヤードの第2打をカップに放り込むショットインイーグルを決めた。「完ぺきなショットが打てた。（入る