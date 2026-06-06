自然派化粧品メーカーの鈴木ハーブ研究所は、2026年5月21日から6月30日まで、茨城県東海村にある自社のハーブガーデンを無料で一般公開しています。ハーブを堪能できる6つのエリア今の時季は、ガーデンの植物たちが次々と見ごろを迎える、1年でもっとも美しい季節とのこと。期間中は、500種類以上のハーブがいきいきと育つ広大なガーデンを散策できます。ガーデン内は「香り」「里山」「ミニロックガーデン」「薬草・薬木」「収穫