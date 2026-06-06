【SPA!デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」】 発売中 価格：1,100円 【拡大画像へ】 扶桑社は、発売中の写真集「SPA!デジタル写真集 上西怜『瑞々しく妖艶に』」の誌面カットを一部公開した。 本書は、元NMB48・上西怜さんの写真集。「ハツラツ＆セクシー」をテーマに、バスケットボールコートで汗を流す姿や、オレンジ柄のビキニ姿で水分補給を