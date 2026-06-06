主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンスドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』。同ドラマのスピンオフドラマ『岩崎一樹は放っておけない』が、現在TELASA（テラサ）にて配信中だ。ある日突然余命を宣告された夫・高坂葵（白洲迅）が、妻・美月（桜井日奈子）に不倫相手がいることを知って絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいる本編。さらに、美月の母・加納彩美（筒井真理子）