食べ応えもうま味も大満足の赤身【画像で見る】簡単＆豪華なオージー・ビーフメニューもうすぐやってくる6月21日は父の日ですね。「毎年のプレゼント選び、何を贈ろうか悩んでしまう…」という方も多いのではないでしょうか。MLA駐日代表のトラヴィス・ブラウン氏そんな中、先日開催されたMLA（オーストラリアの牛肉・羊肉の生産者団体）主催の「オージー・ビーフ」メディア向け試食会で、父の日にぴったりなアイデアを見つけてき