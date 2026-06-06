介護が必要になったとき、「できれば自宅で生活を続けたい」と考える方は少なくありません。しかし、どのようなサービスを利用すればよいのか、手続きはどうすればよいのか分からないことも少なくないのではないでしょうか。 本記事では、介護で家に来てもらうサービスについて以下の点を中心に解説します。 訪問介護・訪問看護など自宅で利用できるサービスの種類と違い 訪問介護で受けられる支