子どもを出産したあと「産後うつ」に陥ったり、「育児困難」になったりすることで、大きなストレスを抱えてしまう人がいます。そうなってしまうと、本人はもちろん、子どもや周囲の人たちもみんな不幸になることもあります。今回は、産後うつや育児困難の要因について、あおきメンタルクリニックの青木先生に教えていただきました。 編集部 なぜ、産後うつになるのですか？ 青木先生 大きく分けて、2つの原因が考えられ