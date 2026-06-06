ユヴェントスが、レアル・マドリードに所属するモロッコ代表MFブライム・ディアスの獲得に動いているようだ。5日、イタリアメディア『スカイ』が伝えている。報道によると、ユヴェントスはルチアーノ・スパレッティ監督率いるチームにおける理想的な攻撃的MFとして、B・ディアスの獲得に向けて交渉を行っているという。一方で、同選手は現時点でレアル・マドリード残留を望んでおり、移籍の実現を左右する要素として、レアル・