EOS R6 VとRF20-50mm F4 L IS USM PZ キヤノンが新しい動画向けミラーレスカメラ「EOS R6 V」を6月下旬に発売する。ここでは実写映像を交えて使い勝手などを紹介する。 アサインできる豊富なボタン数 同社の動画向けカメラのラインナップとしてみると、シネマカメラの「EOS C50」とAPS-C機の「EOS R50 V」の中間に位置するのがEOS R6 Vとなる。 価格は36万3,000円。50万円を超えるプロ向けのEOS C50に対して、X