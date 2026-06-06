ニューカッスルが、スタッド・ランス（フランス2部）に所属するU−21フランス代表GKエウェン・ジャウエンの獲得に近づいているという。5日、イギリス紙『デイリー・メール』が伝えている。現在20歳、身長2メートルの長身GKジャウエンは、2023年7月にスタッド・ランスの下部組織に加入。その後、2度のローン移籍を経て、今シーズンから日本代表MF中村敬斗と日本代表DF関根大輝が所属するスタッド・ランスで正GKの座を確保。リー