アイスランド代表戦での感動的な花道から5日、吉田麻也が再びFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表に合流した。吉田に託された役割は「サポートプレーヤー」。今大会に臨む日本代表メンバーではなくサポートプレーヤーとして帯同し、トレーニングを行う。3日連続で遠藤航が別メニュー調整になっていることもあり、5日の練習は吉田の合流で登録人数の26名でトレーニングを行うことができた。「この前の一週間は言ったら自分が