Adoが7月4・5日に神奈川・日産スタジアムで開催する『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』を記念し、過去のライブ映像を毎週土曜日に4週連続でプレミア公開するスペシャル企画「Road to Ao - Special Premiere」が実施されることが決定。 ■毎週土曜日の21時からプレミア公開 本日6月6日から、6月27日まで4週連続で毎週土曜日21時よりAdoの公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。 6月6日は、2024年の日本ツアー『モ