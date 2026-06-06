卓球の「WTTコンテンダースコピエ」が行われており、日本勢が連日活躍を見せている。今大会に第2シードとして挑んでいるのが橋本帆乃香（デンソー）。国際大会での躍進が光るカットマンの活躍に熱い視線が注がれている。 ■世界卓球で銀奪取に貢献 橋本は昨年、自身初の世界ランキングトップ10入りを経験するなど、27歳を迎えたシーズンで飛躍。今年の「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン